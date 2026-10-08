В аэропорту Уральска иностранца оштрафовали за оскорбление Казахстана

52-летнего мужчину задержали сотрудники линейного отделения полиции во время прохождения паспортного контроля.

Иностранного гражданина привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка в международном аэропорту Уральска, сообщает Polisia.kz.

Речь идет о случае, где нарушитель, находясь в здании аэропорта, позволил себе выражение: "В Казахстане всё делается через ж...". Видео инцидента разлетелось по соцсетям и вызвало волну возмущения.

52-летнего мужчину задержали сотрудники линейного отделения полиции во время прохождения паспортного контроля. Он прилетел в Уральск рейсом из Стамбула. Находясь в зале контроля, пассажир начал нецензурно и оскорбительно выражаться в адрес Республики Казахстан.

Иностранца доставили в дежурную часть и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Также с ним провели профилактическую беседу о соблюдении законов РК.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа. Помимо этого, правонарушителю вынесли официальное предупреждение.