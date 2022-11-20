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Социум

В акимате Атырау отреагировали на жалобу на водителей автобусов

Жители Атырау жаловались на водителей, которые игнорируют школьников на автобусных остановках, передаёт портал «Мой ГОРОД». После публикации жалоб в акимате Атырау сообщили, что в таких случаях к водителям применяются дисциплинарные взыскания. - Прошла встреча руководства Smart Atyrau с руководством и представителями компаний-перевозчиков города. Один из поднятых вопросов - жалоба по игнорированию школьников на остановках. Со слов руководства автопарков, они на постоянной основе проводят инструктаж и беседы с водителями и кондукторами автобусов. В случае выявления подобных фактов применяются д
Кристина Кобина
В акимате Атырау отреагировали на жалобу на водителей автобусов
Жители Атырау жаловались на водителей, которые игнорируют школьников на автобусных остановках, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Игнорируют школьников: атыраусцы пожаловались на водителей автобусов
Игнорируют школьников: атыраусцы пожаловались на водителей автобусов
После публикации жалоб в акимате Атырау сообщили, что в таких случаях к водителям применяются дисциплинарные взыскания.
- Прошла встреча руководства Smart Atyrau с руководством и представителями компаний-перевозчиков города. Один из поднятых вопросов - жалоба по игнорированию школьников на остановках. Со слов руководства автопарков, они на постоянной основе проводят инструктаж и беседы с водителями и кондукторами автобусов. В случае выявления подобных фактов применяются дисциплинарные взыскания, - пояснили в горакимате.
Касательно вопроса по маршруту номер №15, в акимате дополнили, что они проведут расследование. Однако это усложняется отсутствием государственного номера автобуса и времени нарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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