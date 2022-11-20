В акимате Атырау отреагировали на жалобу на водителей автобусов

Жители Атырау жаловались на водителей, которые игнорируют школьников на автобусных остановках, передаёт портал «Мой ГОРОД». После публикации жалоб в акимате Атырау сообщили, что в таких случаях к водителям применяются дисциплинарные взыскания. - Прошла встреча руководства Smart Atyrau с руководством и представителями компаний-перевозчиков города. Один из поднятых вопросов - жалоба по игнорированию школьников на остановках. Со слов руководства автопарков, они на постоянной основе проводят инструктаж и беседы с водителями и кондукторами автобусов. В случае выявления подобных фактов применяются д