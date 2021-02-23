Такая рассылка распространяется в соцсетях и мессенджерах.  В акимате Уральска прокомментировали рассылку "о понижении давлении газа и переходе на резервный вид топлива" Сегодня, 23 февраля, на газопроводе в Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв. По данным МЧС России, пострадавших и погибших нет. Из-за взрыва был прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Казахстана. Позже стало известно, что в Илекском районе РФ был введен режим ЧС. Два населенных пункта остались без газа, в других районах Оренбургской области было снижено давление газа. Между тем в пресс-службе министерства энергетики РК сообщили, что из-за разрыва газопровода в Оренбургской области прекратился транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ. Для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области были перенаправлены ресурсы с магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр». - Никаких ограничений по поставке товарного газа в ЗКО не было, все объекты газотранспортной системы, а также объекты тепло- и энергоснабжения работают в штатном режиме, - уточнили в министерстве энергетики РК. Однако вечером 23 февраля в соцсетях появилась информация якобы от АО "КазТрансГаз аймак" о том, что из-за взрыва на газопроводе в Российской Федерации ожидается понижение давления газа. - В этом случае просим Вас обеспечить переход на резервный вид топлива. В случае возникновения перебоев при подаче газа обращаться по номеру 104, - говорится в сообщении. Между тем по номеру 104 данную информацию не подтвердили. - Нам такая информация не поступала. Вы не первый человек, который нам звонит по этому вопросу, но у нас такой информации нет, - ответили в аварийной. В управлении энергетики ЗКО также изложенную в рассылке информацию не подтвердили. Только в акимате Уральска сообщили, что в городе понижения давления газа и тем более его отключения не ожидается. - Официально вам заявляем, что из-за взрыва на газопроводе в Оренбургской области отключение газа или понижения давления в Уральске не ожидается, - ответили в акимате города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  