- на проспекте Абая, где в прошлом году было совершено 11 ДТП (в 2019 году - 14 ДТП); - на улице Жангир хана - 9 ДТП (в 2019 году - 29 ДТП); - на улице Мухита - 6 ДТП (в 2019 году - 7 ДТП); - на проспекте Нурсултана Назарбаева - 7 ДТП (в 2019 году - 17 ДТП); - окружное шоссе -10 ДТП (в 2019 году - 8 ДТП).

Наиболее аварийными участками на трассах являются: - трасса Самара-Шымкент - с 302 по 390 километр (9 ДТП) и с 264 до 279 километра (4 ДТП). В результате ДТП ранены 23 человека и 5 погибли. - трасса Уральск-Атырау - с 235 до 272 километр (5 ДТП), с 112 до 155 километр (4 ДТП) и 36 километр трассы (2 ДТП). В результате ДТП ранены 20 человек и 9 погибли.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате ЗКО на совещании по безопасности движения на дорогах руководитель областного управления комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры РК Жанат Нурмагамбетова рассказала о наиболее опасных участках дорог, где чаще всего происходят аварии. Жанат Нурмагамбетова проинформировала, что согласно карте аварийности наиболее опасные участки дорог находятся:Также она отметила, что в черте города в прошлом году было всего совершено 230 ДТП, в которых пострадали 264 человека, из них 24 погибли. Жанат Нурмагамбетова пояснила основные причины, по которым происходят аварии. - На проспекте Абая ДТП совершаются из-за несоблюдения очередности проезда, нарушения правил проезда перекрестков, маневрирования и нарушения правил дорожного движения пешеходами, по улице Жангир хана ДТП зарегистрированы по причине превышения скорости, установленной правилами дорожного движения и дорожными знаками, маневрирования и проезда пешеходных переходов, - сообщила руководитель областного управления. Со слов Жанат Нурмагамбетовой, на трассах международного и республиканского значения в прошлом году было совершено 61 ДТП (в 2019 году - 44 ДТП), областного и районного значения - 47 ДТП (в 2019 году - 33 ДТП). Жанат Нурмагамбетова отметила, что каждое второе ДТП на трассе совершаются в выходные и праздничные дни. - На трассе Самара-Шымкент в прошлом году было зарегистрировано 14 ДТП (в 2019 году - 2, ДТП) и на трассе Уральск-Атырау - 16 ДТП (в 2019 году - 21 ДТП), - пояснила она.Стоит отметить, что за два месяца этого года на трассе Уральск-Атырау совершено 5 ДТП (10 километр трассы и 259 километр трассы), в которых погибли 14 человек и 10 получили ранения, на трассе Самары-Шымкент совершено 2 ДТП, в которых двое погибли (247 километр трассы и 307 километр трассы). Жанат Нурмагамбетова пояснила, что на трассах ДТП совершаются из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции, управления неисправным ТС и в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.