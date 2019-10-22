В акимате ЗКО обсудили строительство дорог республиканского значения

О том, на какой стадии строительства находятся дороги и какие подрядные организации задействованы, рассказал директор филиала ЗКО АО НК "КазАвтоЖол" Еркебулан Жуманов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Совещание состоялось сегодня, 22 октября. В нем приняли участие руководители подрядных организаций, осуществляющих ремонт и строительство дорог по ЗКО, директор филиала ЗКО АО НК "КазАвтоЖол" и аким ЗКО Гали Искалиев. По словам Еркебулана Жуманова, у них много работ, которые должны были провести в этом году. - Сегодня мы обсудили состояние трассы Казт