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Социум

В акимате ЗКО обсудили строительство дорог республиканского значения

О том, на какой стадии строительства находятся дороги и какие подрядные организации задействованы, рассказал директор филиала ЗКО АО НК "КазАвтоЖол" Еркебулан Жуманов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Совещание состоялось сегодня, 22 октября. В нем приняли участие руководители подрядных организаций, осуществляющих ремонт и строительство дорог по ЗКО, директор филиала ЗКО АО НК "КазАвтоЖол" и аким ЗКО Гали Искалиев. По словам Еркебулана Жуманова, у них много работ, которые должны были провести в этом году. - Сегодня мы обсудили состояние трассы Казт
Кристина Кобина
В акимате ЗКО обсудили строительство дорог республиканского значения
О том, на какой стадии строительства находятся дороги и какие подрядные организации задействованы, рассказал директор филиала ЗКО АО НК "КазАвтоЖол" Еркебулан Жуманов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Совещание состоялось сегодня, 22 октября. В нем приняли участие руководители подрядных организаций, осуществляющих ремонт и строительство дорог по ЗКО, директор филиала ЗКО АО НК "КазАвтоЖол" и аким ЗКО Гали Искалиев. По словам Еркебулана Жуманова, у них много работ, которые должны были провести в этом году. - Сегодня мы обсудили состояние трассы Казталовка-Жанибек, Онеге-Бисен. Подрядчикам были даны соответствующие поручения, их работа будет находиться под контролем. Если будут какие-то нарушения со стороны подрядной организации, то, согласно заключенному договору, будут приняты меры. На первом участке работало ТОО "Uniserv",  на втором и третьем - "Темиржол Жондеу", а на Онеге-Бисен работали представители компании ТОО "Атырау Жолдары" и "Акжол курылыс", - пояснил Еркебулан Жуманов. В ходе совещания стало известно, что 43 километра автодороги Казталовка-Жанибек будет делать ТОО "Темиржол Жондеу". - Этот проект на сумму 9,2 миллиарда тенге. В этом году выделено 578 миллионов тенге на восстановление и закрепление трассы, заготовку ДСМ. Также произведена мобилизация вахтового городка на 115 километров. Доставка дорожно-строительных материалов предусмотрена согласно проекту по железной дороге до станции Жанибек, далее автотранспортом, - отметил Еркебулан Жуманов. 50 километров автодороги Онеге-Сайхин будет ремонтировать компания ТОО "Атырау Жолдары". - Проект рассчитан на 8,3 миллиарда тенге, в этом году было выделено 386 миллионов тенге, на эти деньги планируется заготовить 45 тысяч тонн щебня и две тысячи тонн битума, - отметил Еркебулан Жуманов. Ответственность за строительство участка дороги Онеге-Бисен взяло на себя ТОО "Акжол курылыс". - Из проектной стоимости 10 миллиардов тенге было выделено в этом году 235 миллионов тенге. Тут планируют заготовить щебень, порядка 27000 тонн, - сказал директор филиала ЗКО АО НК"КазАвтоЖол". Местная компания ТОО "Uniserv" будет строить 50 километров дороги Казталовка-Жанибек. Стоимость проекта - 15,2 миллиарда тенге. Еще 42 километра этой же автодороги будет строить ТОО "Темиржол жондеу", стоимость проекта - 10,2 миллиарда тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ремонт строительство дороги

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