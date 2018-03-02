В Акмолинской области овчарка насмерть загрызла ребенка

В одном из сел Акмолинской области овчарка насмерть загрызла 6-летнего ребенка, сообщает КТК. Скриншот с видео Жуткое ЧП произошло в селе Кажымукан. Малыш и собака играли во дворе частного дома, ничего не предвещало беды. На неожиданные душераздирающие крики ребенка родители выбежали сразу, но было уже слишком поздно. По словам очевидцев, тело мальчика животное буквально растерзало. Убитый горем отец прямо на месте пристрелил обезумевшую собаку. Что нашло на овчарку, пока неясно. Сейчас ведутся следственные мероприятия.