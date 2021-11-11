- В существующих многоэтажных домах многие лифтовые шахты, кабины и механизмы лифтов находятся в плачевном состоянии, и практически всё это требует ремонта. Сейчас во многих домах лифты не обслуживают средние этажи, в кабинах отсутствуют кнопки управления или находятся в неисправном состоянии. Поэтому строительство многоэтажных домов в малых городах влечёт дополнительные расходы на организацию служб по безопасному обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, а это дополнительная бюджетная нагрузка, - отмечают в отделе строительства, градостроительства и архитектуры Бурлинского района.

- Любое внеплановое отключение электроэнергии или катаклизмы в квартале многоэтажной застройки приводят к отключению лифтов, насосов, подачи тепла в дома. Обеспечение природным газом многоэтажной застройки является взрывоопасным источником в черте жилой застройки. Ещё одним немаловажным фактором является нагрузка на инженерные сети, в особенности летние периоды на сети водоснабжения, когда падает давление и без воды остаются верхние этажи, - говорит главный архитектор района.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что генплан Аксая утверждён ещё в 2015 году, но в 2020 году проведены изыскательные работы за счёт средств местного бюджета, и в генплан внесли некоторые изменения. В частности, речь идёт о жилищном строительстве малой (3-4 этажа) и средней этажности (5-6 этажей) в южном направлении, вдоль автотрассы Аксай - Жымпиты.По словам руководителя отдела Асланбека Ибасова, многоэтажное строительство по своей сути не только дорого и опасно, но и ресурсоёмко.Он добавляет, что, так как Аксай имеет статус города, необходимо предусмотреть развитие территории под многоквартирную застройку малой и средней этажностей, а также 1-2 этажную блокированную застройку с минимальным приусадебным земельным участком. В перспективе жилищные комплексы средней этажности появятся на территории вахтового городка на площади почти 30 гектаров. Также застройка трёх этажными домами планируется в микрорайоне с рабочим названием «Жилой массив-2». К слову, в Аксае частные инвесторы уже начали строительство домов малой и средней этажности по проспекту Абая и улице Железнодорожной.