- Стороной ответчика не доказано, что возгорание автомобиля и его полное уничтожение от пожара произошло от неправильной эксплуатации автомобиля со стороны истца, данное правовое условие является обязательным при разрешении спора о замене товара ненадлежащего качества, - говорится в постановлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-служба Актюбинского областного суда сообщили о рассмотрении дела коллегией по гражданским делам. Жительница региона в 2020 году приобрела новое авто российского производства. Через три месяца эксплуатации произошло самовозгорание, в результате чего сгорела вся машина и гараж. Опрошенные специалист и судебный эксперт, проводившие исследование причин пожара, подтвердили - вероятной причиной самовозгорания явились технические неисправности автомобиля заводского характера.Суд удовлетворил требования истца и обязал автосалон заменить товар ненадлежащего качества на аналогичный автомобиль. Решение вступило в законную силу.