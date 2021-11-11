Как решается вопрос с долгостроями в УральскеВ области была создана специальная комиссия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как решается вопрос с долгостроями в Уральске Новая гостиница сейчас выглядит так Как решается вопрос с долгостроями в Уральске а раньше было так.   По словам исполняющего обязанности руководителя управления ГАСК по ЗКО Гайсы Тажбаева, по поручению акима области создана межведомственная комиссия для инвентаризации и обследования ветхих и недостроенных зданий на территории Уральска.
- Комиссией было обследовано 28 объектов недвижимости, по которым составлены заключения и направлены собственникам для выполнения рекомендаций. Из обследованных объектов, 21 это – недостроенные здания, семь - ветхие. Останавливаясь на каждом объекте подробнее, необходимо отметить, что основной проблемой застоя объектов является финансирование, точнее их отсутствие, - рассказал Гайса Тажбаев.
Так, по его словам, рассматривается вопрос продажи недостроенного девятиэтажного дома по улице Аманжолова. Как выяснилось, земельный участок находится в частной собственности нескольких владельцев. В настоящее время инвестор планирует приобрести и завершить данный объект. Уже завершено строительство торгового комплекса по улице Шолохова, автомойки и кафе по улице С. Датова. Близятся к завершению работы по облицовке фасада и благоустройству территории сетей магазинов по улице Шолохова, строительного магазина в селе Желаево и тойханы в посёлке Зачаганск.
- Также завершены работы по отделке фасада, демонтаж аварийных перегородок в бывшем здании типографии, расположенном по проспекту Н.Назарбаева. В настоящее время проводится техническое обследование здания. Внутреннюю отделку помещений проводят и в здании будущей гостиницы в микрорайоне Кунаева, - отметил Гайса Тажбаев.
По информации управления ГАСК по ЗКО, из-за отсутствия финансирования приостановлены строительно-монтажные работы в строительном магазине по улице Жангир хана и ветхом здании по улице Чапаева, где раньше располагалась вечерняя школа. Позже его выкупило ЗКГУ им. М.Утемисова. Как решается вопрос с долгостроями в Уральске После отделки фасада здание будущей тойханы в Зачаганске выглядит так. Как было раньше - на фото ниже Как решается вопрос с долгостроями в Уральске Как решается вопрос с долгостроями в Уральске Так выглядел торговый комплекс по улице Шолохова до рекомендаций межведомственной комиссии. Как решается вопрос с долгостроями в Уральске То же самое здание сейчас Как решается вопрос с долгостроями в Уральске В ближайшее время инвестор планирует выкупить земельный участок и завершить строительство дома.           Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фотографии предоставлены управлением ГАСК по ЗКО