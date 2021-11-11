- Комиссией было обследовано 28 объектов недвижимости, по которым составлены заключения и направлены собственникам для выполнения рекомендаций. Из обследованных объектов, 21 это – недостроенные здания, семь - ветхие. Останавливаясь на каждом объекте подробнее, необходимо отметить, что основной проблемой застоя объектов является финансирование, точнее их отсутствие, - рассказал Гайса Тажбаев.

- Также завершены работы по отделке фасада, демонтаж аварийных перегородок в бывшем здании типографии, расположенном по проспекту Н.Назарбаева. В настоящее время проводится техническое обследование здания. Внутреннюю отделку помещений проводят и в здании будущей гостиницы в микрорайоне Кунаева, - отметил Гайса Тажбаев.

Новая гостиница сейчас выглядит така раньше было так. По словам исполняющего обязанности руководителя управления ГАСК по ЗКО Гайсы Тажбаева, по поручению акима области создана межведомственная комиссия для инвентаризации и обследования ветхих и недостроенных зданий на территории Уральска.Так, по его словам, рассматривается вопрос продажи недостроенного девятиэтажного дома по улице Аманжолова. Как выяснилось, земельный участок находится в частной собственности нескольких владельцев. В настоящее время инвестор планирует приобрести и завершить данный объект. Уже завершено строительство торгового комплекса по улице Шолохова, автомойки и кафе по улице С. Датова. Близятся к завершению работы по облицовке фасада и благоустройству территории сетей магазинов по улице Шолохова, строительного магазина в селе Желаево и тойханы в посёлке Зачаганск.По информации управления ГАСК по ЗКО, из-за отсутствия финансирования приостановлены строительно-монтажные работы в строительном магазине по улице Жангир хана и ветхом здании по улице Чапаева, где раньше располагалась вечерняя школа. Позже его выкупило ЗКГУ им. М.Утемисова.После отделки фасада здание будущей тойханы в Зачаганске выглядит так. Как было раньше - на фото нижеТак выглядел торговый комплекс по улице Шолохова до рекомендаций межведомственной комиссии.То же самое здание сейчасВ ближайшее время инвестор планирует выкупить земельный участок и завершить строительство дома.