Первая партия прибыла ночью десятого ноября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первую партию вакцины Pfizer доставили в аэропорт Алматы Казахстан закупил 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer. Как ранее сообщил министр, объём первой партии составляет 379 тысяч доз.
- Доставленные дозы позволят продвинуться в завершении массовой вакцинации населения. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане. Единым дистрибьютором прибывшая вакцина в оперативном порядке будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан РК, - сообщили в Минздраве.
Страна закупила морозильники для хранения в режиме ультранизкой температуры -60..-90 градусов и необходимый запас шприцев для введения вакцины. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации. Школьников будут вакцинировать в организациях образованиях.