Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области Трагедия произошла 10 ноября около 20:00 на проспекте С. Бейбарыса. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, Kia Cerato, зарегистрированный в России, направлялся в аэропорт и на пешеходном переходе сбил мужчину. В результате 40-летний пешеход погиб на месте. 28-летний водитель автомобиля задержан. Машина припаркована на спецстоянке, ведётся сбор документов.