- На сегодняшний день сумма инвестиций составляет около 820 миллионов тенге. Среднесуточная норма производства щебня от 1000 до 2000 тонн в день. Основными потребителями инертного материала (щебень и ПГС) являются дорожно-строительные компании, участвующие в строительстве дорог республиканского значения Казталовка – Онеге – Жанибек – граница РФ и Онеге - Бисен – Сайхин, а также компании участвующие в строительстве объектов областного и местного значения, - отметили в ведомстве.

По информации руководителя управления земельных отношений по ЗКО Мурата Умралиева, месторождение Жаман-Тау является аналогом Суриковского месторождения ГГМ Волгоградской области РФ. По результатам поисковых работ, проведённых в 1993 году, на месторождении Жаман-Тау были выявлены известняк и валунно-галечный материал (щебень), пригодный для строительных работ. С экономической точки зрения разработка данного месторождения позволит сократить расходы. Во-первых, это необходимые для строительства дорог расходники, а во-вторых, экономия при транспортировке материалов на место строительства. К слову, экономия составляет без малого 50%. Стоит отметить, что месторождение было расположено на территории, которую арендовало министерство обороны России. Позже в соглашение между Казахстаном и Россией о порядке использования государственного лётно-испытательного центра было внесено изменение и земельный участок между горами Малое Богдо и Урбек вывели из состава территории военного полигона. Разрабатывает месторождение ТОО ATVstechnic, которому управлением земельных отношений было выдано две лицензии на добычу полезных ископаемых, а именно строительного камня (известняка) и песчано-гравийной смеси (ПГС). Компания на собственные средства закупила необходимое специальное оборудование и в настоящее время там трудятся порядка 25 человек.