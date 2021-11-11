jkh_uralsk

Схема движения маршрута №6 Как сообщили на странице отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска в Instagram,, поэтому. Теперь он будет следовать по следующей схеме: №6 (микрорайон Балауса - поликлиника №5) - конечная остановка микрорайон Балауса, улица Бокен би - улица Сабыра Рахимова - улица Есета Азербаева - улица Доспанова - улица Азербайджанская - улица Автомобилистов - улица Темиртауская - улица Шарабасова - улица Жангир хана, далее по утвержденной схеме, улица Сырыма Датова - улица Московского - улица Кызылжара- конечная остановка Поликлиника №5. В обратном направлении: конечная остановка Поликлиника №5, улица Кызылжар - улица Московская - улица Сырыма Датова - далее по утвержденной схеме - улица Жангир хана - улица Шарабасова - улица Темиртауская, улица Автомобилистов - улица Азербайджанская - улица Доспанова - улица Есета Азербаева - улица Сабыра Рахимова - улица Бокен би, конечная остановка микрорайон Балауса. Кроме того,также внесены изменения: улица Кулагера – улица Брусиловского – трасса Урал - Саратов – улица Камбар батыра – улица Козы Корпеш далее по утвержденной схеме. В обратном направлении: маршрут №2 (Сатырау – Кулагер – Мясокомбинат) по улице Брусиловского – улица Козы Корпеш – улица Камбар батыра – трасса Уральск - Саратов –улица Брусиловского – улица Кулагер далее по утвержденной схеме. Между тем будетс продлением до села Жерома (Жером - Рынок).