- Водитель абсолютно не реагировал на спецсигналы и в течение 10 минут была задержана дополнительным экипажем. При задержании водитель заблокировал все двери авто и отказывался выходить из машины. Полицейские приняли решение разбить боковое стекло. От водителя исходил сильных запах алкоголя и он был доставлен на экспертизу. По заключению врача-нарколога, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, - рассказал Адилет Берестенов.

Скриншот с видео Как рассказал исполняющий обязанности заместителя командира БПП УП Уральска Адилет Берестенов, 10 ноября в 17:30 во время патрулирования полицейские заметили подозрительную LADA Priora. Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и продолжил свой путь, при этом несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения.В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Машина водворена на спецстоянку, а водитель - в изолятор временного содержания. С 8 по 12 ноября в городе проводится ОПМ "Безопасная дорога", в ходе которого полицейским удалось выявить четверых нетрезвых водителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.