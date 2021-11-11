Бауыржан Талпаков последний раз выходил на связь второго ноября. Его ждут дома родные и близкие, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". (без названия) Бауыржан Талпаков По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, восьмого ноября в управление по Атырау обратилась 32-летняя гражданка с заявлением о том, что её супруг 44-летний Бауыржан Талпаков вышел из дома 31 октября и не вернулся домой. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту исчезновения человека и объявлен розыск. Дочь пропавшего мужчины рассказала, что последний раз он выходил на связь второго ноября.
- У него нет серьёзных заболеваний и провалов в памяти. На нём была одета синяя бейсболка, оранжево-синяя короткая куртка с капюшоном, синие джинсы, коричневые мокасины на шнурках. Рост 175-180 сантиметров, - отметила она.
Все кто владеет информацией, кто видел его последнее местонахождения просим связаться по следующим контактам: Индира (супруга): +7 778 004 31 36, Асель (сестра) : +7 701 082 81 18, Малика (дочь): +7 701 877 00 96.