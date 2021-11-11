- У него нет серьёзных заболеваний и провалов в памяти. На нём была одета синяя бейсболка, оранжево-синяя короткая куртка с капюшоном, синие джинсы, коричневые мокасины на шнурках. Рост 175-180 сантиметров, - отметила она.

Бауыржан Талпаков По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, восьмого ноября в управление по Атырау обратилась 32-летняя гражданка с заявлением о том, что её супруг 44-летний Бауыржан Талпаков вышел из дома 31 октября и не вернулся домой. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту исчезновения человека и объявлен розыск. Дочь пропавшего мужчины рассказала, что последний раз он выходил на связь второго ноября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.