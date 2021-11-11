Более восьми тысяч авто с российскими номерами подлежат утилизации в ЗКО
Они не соответствуют экологическим нормам и загрязняют окружающую среду, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В проектном офисе "Акжайык - адалдык аланы" сообщили, что на первое ноября этого года в области числятся более девяти тысяч автомобилей с российскими номерами, которые не зарегистрированы ни в РФ, ни в РК. Из них только чуть более 3% или 290 автомобилей можно зарегистрировать и поставить на учёт по законодательству Казахстана в ЗКО. Остальные 97% или 8 710 авто без регистрации ни в РК, ни в РФ по законодательству РК подлежат утилизации, то есть не соответствуют экологическим нормам и загрязняют окружающую среду.
– Кроме того, все водители автомобилей без регистрации ни в РК, ни в РФ не платят налоги как все остальные владельцы недвижимого имущества. Но самая главная опасность - за 10 месяцев этого года уже 89 ДТП совершенно именно водителями с номерами РФ, то есть стабильно в среднем 8-9 аварии на дороге. И это только те аварии, где есть пострадавшие люди и материальный ущерб. А без материального ущерба - 1 400 нарушений ПДД, то есть получается 140 нарушений ПДД в месяц, - отметили в "Акжайык - адалдык аланы".
К слову, если в ЗКО с начала года произошло 27 тысяч нарушений ПДД, то 20 тысяч совершили именно водители на автомобилях с российскими номерами.
Общественники считают, что владельцы таких автомобилей хорошо знают, что их сложнее выявить и привлечь к ответственности за нарушения ПДД, так как их автомобили нигде не числятся. Поэтому идут на массовые нарушения ПДД: превышают скорость, едут на запрещённый знак, не уступают дорогу каретам скорой помощи.
– Не соблюдения ПДД и отсутствие ответственности за нарушения правил на дороге водителями автомобилей без регистрации в конце концов может привести к трагедии и угрожает жизни и здоровья граждан. Поэтому надо навести строгий порядок по учёту всего автотранспорта в ЗКО. Все равны перед законом Казахстана, - подчеркнули в проектном офисе "Акжайык - адалдык аланы".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!