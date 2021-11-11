- Ситуация постоянно меняется. По поступающей информации где-то стоят по 5, 8, 14 авто. Только одна машина станет поперек, пробка образуется быстро. На дорогах работают экранные службы и подрядные организации. С 11 ноября у нас начались республиканские командно-штабные учения, из-за погодных условий от учебных занятий сотрудники сразу перешли к практике. Предупреждение о непогоде было, но многие участники дорожного движения не успели «переобуться» на зимние шины. Поэтому и по городу, и за городом много машин, которые буксуют, задевают друг друга на трассах, - сообщил заместитель руководителя ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым.По сообщению ДЧС, в восьми районах области прошёл сильный снегопад, ожидается ухудшение погоды, низовая метель. Относительно видео, распространенного в сети с трассы Самара - Шымкент, где стоят машины, в ДЧС прокомментировали: в ЗКО не было снега. Уже после пересечения границы пошёл сильный снег, сейчас на трассе идёт подсыпка. Техника на видео с негабаритным специфическим грузом. Она движется медленно, и создает проблемы. Её сопровождают дорожники. Говорить, что они не успевают, нельзя. Для обеспечения движения им нужно время. Водителям тяжелых машин в ДЧС рекомендуют переждать непогоду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
