Полиция разыскивает хулиганов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фейерверк на крыше автобуса запустили злоумышленники в Алматы Скриншот с видео Видео появилось в паблике
. На кадрах видно, как два человека забрались на крышу автобуса и запустили фейерверки. После этого они спрыгнули с транспорта и сбежали.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Ролик прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
- Соответствующие подразделения департамента полиции города Алматы уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности, - говорится в сообщении.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.