- Соответствующие подразделения департамента полиции города Алматы уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности, - говорится в сообщении.

Скриншот с видео Видео появилось в паблике. На кадрах видно, как два человека забрались на крышу автобуса и запустили фейерверки. После этого они спрыгнули с транспорта и сбежали.Ролик прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.