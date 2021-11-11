Фейерверк на крыше автобуса запустили злоумышленники в Алматы
Полиция разыскивает хулиганов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Видео появилось в паблике . На кадрах видно, как два человека забрались на крышу автобуса и запустили фейерверки. После этого они спрыгнули с транспорта и сбежали.
Ролик прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
- Соответствующие подразделения департамента полиции города Алматы уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности, - говорится в сообщении.
