ДТП произошло сегодня, 11 ноября, на дороге между посёлком Деркул и Саратовской трассой возле заправки VenOil. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 45-летняя женщина за рулём LADA Vesta при обгоне трактора задела лопату спецтехники и вылетела с трассы. Вторая аварии произошла на этом же участке. 56-летний водитель КамАЗа хотел обогнать Chevrolet Niva и столкнулся с ней. За рулем Niva был 20-летний молодой человек. К счастью, в обеих случаях обошлось без жертв и пострадавших. По двум фактам ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения".