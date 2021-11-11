В первом случае столкнулись LADA Vesta и трактор, во втором - Chevrolet Niva и КамАЗ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДТП трактор ДТП произошло сегодня, 11 ноября, на дороге между посёлком Деркул и Саратовской трассой возле заправки VenOil. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 45-летняя женщина за рулём LADA Vesta при обгоне трактора задела лопату спецтехники и вылетела с трассы. Вторая аварии произошла на этом же участке. 56-летний водитель КамАЗа хотел обогнать Chevrolet Niva и столкнулся с ней. За рулем Niva был 20-летний молодой человек. К счастью, в обеих случаях обошлось без жертв и пострадавших. По двум фактам ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения". ДТП трактор ДТП трактор ДТП трактор ДТП трактор ДТП трактор Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА