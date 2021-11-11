300 тысяч тенге от имени осуждённой экс-главы облздрава вымогали мошенники в ЗКО
За освобождение задержанной злоумышленники потребовали у её знакомых 300 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал исполняющий обязанности начальника управления криминальной полиции ДП ЗКО Куандык Алпыс, с начала года в области зарегистрировано более 500 случаев интернет-мошенничеств.
– Сейчас большое количество преступлений совершаются с помощью интернета и мобильной связи. Жертвами мошенников зачастую становятся рядовые граждане, которые не осведомлены о современных возможностях интернета. Есть определенный рост по сравнению с прошлым годом. Гражданам звонят мошенники, представляются сотрудниками банков, говорят, что счёт клиента подвержен атаке и необходимо усилить защиту. В таких случаях ни в коем случае не идите на поводу у злоумышленников, проверьте информацию, позвоните в службу поддержки банка, но не сообщайте мошенникам личные данные, - отметил Куандык Алпыс.
По его словам, большинство мошенников работают из других городов, чаще из мегаполисов. В качестве примера он привел случай, который произошел с жительницей города Маншук Аймурзиевой.
– Потерпевшая - представитель одного из медицинских учреждений. Она обратилась к нам по факту интернет-мошенничества. От её имени позвонили её знакомой, тоже представительнице медучреждения, сказали, якобы, Маншук Кудайбергеновна находится в местах лишения свободы, ей срочно нужны 300 тысяч тенге и попросили срочно перевести на банковский счет. Её коллега не купилась на это, позвонила самой Аймурзиевой и тогда выяснилось, что с ней всё благополучно. Нам предоставили абонентские номера и нам удалось установить и выявить причастных лиц. Проверка сейчас продолжается. Подозреваемой проходит женщина, жительница Уральска, но на тот момент она находилась в Шымкенте. Деньги должны были быть переведены на счёт родственницы подозреваемой, - подчеркнул Куандык Алпыс.
Отметим, Маншук Аймурзиева возглавляла управления здравоохранения ЗКО с 2009 по 2017 годы. Последующие два года была на должности руководителя управления здравоохранения соседней Атырауской области. В 2019 году она подала в отставку вскоре после того, как в октябре 2019 года в областном перинатальном центре Атырау умер младенец. Приговором суда №2 Атырау от 28 февраля 2020 года Маншук Аймурзиева признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (пяти миллионов тенге) с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года.
