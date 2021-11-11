При наличии дополнительных доз они будут вакцинированы либо ревакцинированы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вакциной Pfizer в Казахстане пока будут прививать только беременных и детей Иллюстративное фото с сайта Pixabay В ходе брифинга в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, для мегаполиса закупили 46 800 доз первого и второго компонента вакцины Pfizer. Пока прививать ей будут только три категории населения - подростков, беременных и кормящих женщин. Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева добавила, что в городе около 170 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет. - Примерно 20% родителей, а это более 30 тысяч детей, согласились на вакцинацию. Вакцина будет направлена в 20 городских поликлиник, затем медики будут собирать данные со школ. Перед вакцинацией будет проходить обязательный осмотр, а после прививки ребёнка в другом кабинете в течение получаса будет наблюдать второй врач, - рассказала она об алгоритме вакцинации. В школах вакцина храниться не будет, её будут доставлять в соответствии со списками. Журналисты поинтересовались - если желающих из трёх категорий граждан окажется меньше, чем закупленных вакцин, могут ли другие рассчитывать на получение прививки. Представитель ДСЭК ответила, что всем остальным желающим необходимо обратиться в поликлиники по месту жительства и записаться. При наличии дополнительных доз вакцины они будут вакцинированы либо ревакцинированы препаратом Pfizer. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации. Школьников будут вакцинировать в организациях образованиях. 11 ноября первую партию доставили в аэропорт Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.