За прошедшие сутки в регионе произошло 14 ДТП, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО из-за метели почти сутки закрыты трассы (видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, из-за непогоды закрыта трасса Самара - Шымкент от города Хромтау до населённого пункта Карабутак. В связи с неблагоприятными погодными условиями полицейские просят водителей соблюдать ПДД, скоростной режим и необходимую дистанцию. По информации полицейских, в связи с похолоданием и выпадением осадков на территории области отмечается резкий рост аварийности. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 14 ДТП, из них пять наездов на пешеходов. Десятого ноября в 7:40 21-летний водитель ВАЗ-211440, двигаясь по проспекту 312 стрелковой дивизии напротив «КЕГОК» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 62-летнему пешеходу и сбил его. В результате ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение БСМП. Напомним, в регионе из-за снегопада и метели на дорогах образовались заторы. Из-за образовавшейся наледи большегрузы не могут преодолеть подъёмы, дорожники посыпают трассы песком, но это занимает время и местами образовались пробки.