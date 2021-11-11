 Суд отклонил иск предприятия, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отдел ЖКХ г.Уральска подал в суд на департамент комитета по регулированию естественных монополий Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, ТОО «Батыс су арнасы» выразил несогласие с решением ведомства об утверждении временного компенсирующего тарифа. Всё дело в том, что ДКРЕМ выявил у монополиста необоснованный доход за 2020 год. Руководство предприятия подало исковое заявление в суд.
– В ходе анализа отчётов об исполнении утверждённой тарифной сметы за 2020 год и инвестиционной программы за период 2016 - 2020 годы у ТОО «Батыс су арнасы» выявлено неисполнение статей затрат более чем на 5% от уровня утверждённого уполномоченным органом. В связи с чем, департаментом принято решение возместить потребителям  необоснованно полученного дохода монополистом путём введения временного компенсирующего тарифа, - пояснил руководитель ДКРЕМ по ЗКО Алмас Отаров. - Монополист ТОО «Батыс су арнасы» выразил несогласие по введению временного компенсирующего тарифа и обратился в специализированный межрайонный административный суд для защиты своих прав и интересов. Тем не менее, по результатам рассмотрения данного дела, приказ об утверждении временного компенсирующего тарифа был оставлен в силе судом первой инстанции.
Кроме того, ТОО «Батыс су арнасы» обратилось с иском в суд об  оспаривании приказа департамента об утверждении предельного уровня тарифа, однако исковое заявление было отклонено по причине истечения срока исковой давности для подачи  искового заявления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.