Чемпиона мира по каратэ-шотокан проходил в Стамбуле, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семь медалей завоевали спортсмены из Уральска на чемпионате мира по каратэ Прошедший накануне Чемпионат мира по каратэ-шотокан среди юниоров принёс спортсменам из Уральска сразу семь медалей. Для воспитанников областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по единоборствам это не первый успех на международной арене. 14-летний Арсен Кулов стал чемпионом первенства. Для юноши - это очередная победа, ранее он стал двукратным чемпионом Казахстана. Трёхкратный чемпион республики, 13-летний Нурислам Кайыргали в Стамбуле завоевал серебряную медаль. Также «бронзу» принёс команде Нуркен Хамидолла. В категории взрослых отличился Дархан Тимралиев, ставший серебряным призером. На счету Дархана имеется «серебро» юношеского Чемпионата Азии, медаль Республиканских спортивных игр, а также звание мастера спорта по каратэ-шотокан. «Бронзу» среди взрослых завоевал Алихан Акжолов, повторивший свой успех на Чемпионате Республики Казахстан. С серебряной медалью завершился юношеский Чемпионат мира и для Арины Якубиной. В свои 16 лет девушка уже выполнила норматив мастера спорта. На чемпионате в Стамбуле она закрепила свой успех на первенстве республики очередной медалью. Для нашей области это большое событие, имеющее особое значение в рамках послания главы государства, поручившего развивать детский и массовый спорт. Юные спортсмены своими победами мотивируют сверстников заниматься спортом. Чемпионов на родине встречали с оркестром Национальной гвардии. На торжественную встречу спортсменов приехали заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, директор и коллектив спортивной школы, где занимаются спортсмены.