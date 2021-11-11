- С сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом сто долларов. В результате проведённых обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в сентябре прошлого года в Алматы выявили факт сбыта поддельных стодолларовых купюр. Житель мегаполиса попался при попытке сбыта 293 тысяч долларов.Фальшивомонетчика приговорили к лишению свободы на шесть лет.