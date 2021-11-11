- Следствием установлено, что погибшей было 40 лет, подозреваемый старшее неё на два года. При допросе задержанный пояснил, что ссора произошла на почве ревности, - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин.

Фото с места убийства По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, случай произошёл на съёмной квартире в микрорайоне Кунаева пятого ноября. Мужчина с женщиной выпивали, между ними произошла ссора на почве ревности. Подозреваемый нанёс избраннице множественные колото-резанные раны и покинул место происшествия.Досудебное расследование начато по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.