Наибольший рост количества правонарушений в отношении несовершеннолетних зафиксирован в ЗКО - аналитики
В Казахстане на 15% выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аналитики ranking.kz подсчитали, что с января по сентябрь этого года в отношении несовершеннолетних зарегистрировали 1,7 тысяч уголовных правонарушений. Это на 14,8% больше, чем годом ранее. Большая часть правонарушений относилась к средней степени тяжести — 582 случая, 443 случая пришлось на особо тяжкие, 314 случаев — на тяжкие, 264 случаев на правонарушения небольшой степени тяжести.
Больше всего нарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Туркестанской области - 212 случаев. Это сразу на 57% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также Карагандинская и Алматинская области. Меньше всего преступлений совершено в Павлодарской области.
- Наибольший рост количества правонарушений зафиксирован в ЗКО (на 82,5% за год, до 73 случаев), наибольшее снижение — в Павлодарской области, - сообщили в аналитики.
Чаще всего совершались преступления:
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста - 270 случаев;
изнасилование - 204 случая;
насильственные действия сексуального характера - 180 случаев;
развращение малолетних - 125 случаев;
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 68 случаев.
Ранее сообщалось, что 72 девочки-подростка забеременели в ЗКО с начала года.
