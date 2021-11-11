Иллюстративное фото из архива "МГ" В середине ноября в регионе стартует вакцинация от коронавирусной инфекции детей, беременных и женщин в период лактации. По официальной информации управления здравоохранения Атырауской области, детей в возрасте от 12 до 18 лет будут прививать в поликлиниках по месту жительства и только с согласия родителей. Отметим, что прибытие первой партии вакцины Pfizer в количестве 17 550 доз ожидается 12 ноября. Две морозильные камеры для хранения вакцин прибыли в регион ещё несколько дней назад. Всего в Атырауской области 63 138 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Из них вакцинации от COVID-19 подлежат 70% или 44 196 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.