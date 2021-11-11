Министр энергетики заявил, что казахстанские предприятия не справились с обеспечением внутреннего рынка дизелем
Магзум Мирзагалиев встретился с руководителями нефтеперерабатывающих заводов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Он отметил, что в отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка дизельным и авиа- топливом.
- Несмотря на модернизацию производственных мощностей заводы регулярно останавливаются на ремонт в самый неподходящий момент. В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные остановки – это непозволительная роскошь. Считаю, что действующий регламент проведения ремонтных работ устарел. На капитальный ремонт должен останавливаться только один завод в год. Поручаю руководству «КазМунайГаза» разработать новый план на ближайшие пять лет, - сказал глава Минэнерго.
Во время проведения ремонта на Павлодарском нефтехимическом заводе выявили неисправность, но заменить деталь смогут через пять месяцев. На протяжении этого периода НХЗ будет производить дизтоплива ежемесячно на 20-40 тысяч тонн меньше запланированного. Мирзагалиев поручил руководству КМГ совместно с НПЗ сформировать запасы до начала весенне-полевых работ, в том числе за счёт импорта нефтепродукта. Также поручил в недельный срок завершить расследование причин поломки компрессора и рекомендовал руководству КМГ объявить строгий выговор генеральному директору завода.
В КМГ же считают, что на ситуацию с дизелем повлияло искусственное сдерживание цен.
- Дефицит дизтоплива в 3-4 квартале возник из-за аномально высокого потребления в отдельных регионах страны и перетоков. Причина в диспаритете розничных цен между РК и соседними странами, - сказал заместитель председателя правления Данияр Тиесов.
КМГ просит обязать крупные сети АЗС иметь в наличии двухнедельные неснижаемые запасы нефтепродуктов. Министр отметил, что разрабатывается пакет мер, направленных на стабилизацию рынка нефтепродуктов. Все предложения будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами.
Ранее первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков объяснил дефицита газа ростом его потребления в стране. Также Минэнерго говорили, куда жаловаться казахстанцам, если на АЗС не продают бензин.
