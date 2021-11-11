- Фильм рассказывает историю казахстанских «Бонни и Клайда». Отсидев тюремный срок, юноша Кермек возвращается в родной город, в котором установила свои безжалостные законы криминальная группировка. Ева — любимая девушка Кермека. Под давлением бандитов она оказывается на дурном пути. Сам Кермек погрязает в криминале, но не перестаёт мечтать о том, чтобы вырваться на свободу вместе со своей возлюбленной и построить кинотеатр, - рассказали о киноленте в студии.

Фото: adilkhan_yerzhanov/Instagram В пресс-службе киностудии «Казахфильм» сообщили, что кинокартина Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка» выдвинута от Казахстана на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Заявки уже подали 93 страны.Съёмки фильма прошли в 2020 году в Алматинской области. Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Венеции. Фильм уже удостоен призов: «За оригинальность сценария» на МКФ «Шелковый Путь» в Китае, «За лучшую режиссуру» в Батуми, «Приз киноведов» на фестивале «Московская премьера», Приз Best Narrative Feature Film на МКФ Verona International Film Festival и Brugge International Film Festival, Приз «За лучшую режиссуру» на МКФ Hope International Film Festival в Стокгольме. 94-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.