В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -5..-7. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается облачная погода, ночью - дождь. Днём ожидается +1..+3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём воздух прогреется до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будут дожди. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер северный до 10 метров в секунду.

Восточные, южные и западные районы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.