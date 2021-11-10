Фото с сайта pexels.com Конечно, носки можно постирать обычным способом в машинке с использованием отбеливающих средств, но к сожалению, идеального результата чистоты и белизны практически достичь невозможно. Мы вам предлагаем решить этот вопрос с помощью забытого способа, который не займет много сил и времени, а также сэкономит ваши деньги. Достаточно купить для этого всего два средства из аптеки. Итак, для. Как правило, в одном пакетике содержится 10 граммов кислоты. Теперь остается наполнить емкость водой, высыпать в нее борную кислоту, хорошенько перемешать до полного растворения порошка. Затем отправить в таз все грязные носки на пару часов. По истечению этого времени, стираем привычным способом. Однако для первозданной белизны,. Кстати она применима к любым вещам, который стали тускнеть. Далее начинаем готовить чудо-средство. Набираем в таз или ведро 10 литров теплой воды, высыпаем в него 200 граммов стирального порошка В отдельном стакане растворяем пару кристаллов марганцовки и растворяем их полностью. Выливаем в ведро, а потом замачиваем в нем все загрязненные носки. Как только вода полностью остынет, то необходимо прополоскать вещи в чистой воде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.