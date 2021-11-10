Фото с сайта Pixabay.com Все мы с теплотой и улыбкой вспоминаем наше детство, самое беззаботное время. Тогда даже каша в садике была вкуснее. А в чём секрет такой каши, сейчас мы вам расскажем. Готовитьне составит особого труда, если варить её следующим способом. Литр молока ставим на огонь и доводим до кипения, высыпаем сахар, соль и стакан риса. Вновь доводим до кипения и кипятим не более двух минут. не забывая при этом помешивать. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем сливочное масло, накрываем плотной крышкой и оставляем на 20-30 минут. За это время рис сам достаточно разбухнет. Не стоит варить ее до готовности. Молока лучше взять в два раза больше. Приготовленная таким способом каша получится густой (не комок) и безумно вкусной.можно и вовсе не варить. Достаточно с вечера залить ее водой, а утром просто в молоке довести до кипения, добавить сахар, соль и масло. Любителямсоветую так же брать побольше молоко. На литр - около восьми столовых ложек хлопьев. Доводим кашу до кипения, снимаем с огня и оставляем в теплом месте на ночь. Утром вкусная, жидкая и аппетитная каша будет готова. Достаточно будет разогреть ее в микроволновой печи. На литр молоко достаточно добавить четыре столовые ложки. Кипятить не более двух минут и оставить на 20 минут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.