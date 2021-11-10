11 ноября на севере ЗКО ожидается туман, ночью на востоке области - гололёд. В Уральске ночью и утром возможен туман. Погода на 4 октября Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит -1..-3, ночью похолодает до -7..-9. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается облачная погода, ночью - дождь. Днём ожидается 0..+2 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём воздух прогреется до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будут дожди. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.
