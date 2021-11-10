По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в рамках проведения республиканского командно-штабного учения «Кыс-2021» 11 ноября с 14.20 до 14.40 будет приостановлено с 14 часов 20 минут движение транспортных средств на участке республиканской автомобильной дороги 525-526 км «Шымкент-Самара». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.