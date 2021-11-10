- Сотрудники линейного отделения полиции на станции Шамалган установили, что в обоих случаях владельцем животных был житель Жамбылского района Алматинской области. В связи с этим составлен административный протокол и владелец скота оштрафован, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что на перегоне Копа-Жирен-Айгыр пассажирский поезд сообщением Алматы - Актобе применил экстренное торможение, но всё равно наехал на крупный рогатый скот. Вынужденная стоянка составила 17 минут. Через 50 минут факт повторился, 56-вагонный поезд вновь наехал на животных.Стражи порядка сетуют, что несмотря на регулярную разъяснительную работу с населением, подобные факты продолжают иметь место быть.