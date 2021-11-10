- В мае 2021 года ответчиком выдан мотивированный отказ по причине отсутствия факта проживания в городах республиканского значения, столице не менее трёх лет. Судом установлено, что истец на протяжении более 30 лет постоянно проживала в городе Алматы, является многодетной матерью, собственного жилья на территории страны не имеет. Выслушав позиции сторон и выяснения всех обстоятельств дела, судом принято решение об удовлетворении иска, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе специализированного межрайонного административного суда сообщили, что к ним обратилась жительница города с иском к управлению жилищной политики Алматы. Согласно материалам дела, женщина проживает в мегаполисе с 1986 года, имеет постоянную регистрацию, состоит в браке, где имеет четырёх малолетних детей. Первого июня 2020 года им присвоен статус многодетной семьи. В апреле 2021 года женщина через портал электронного правительства подала заявление о постановке на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.Действия управления по отказу в постановке на учёт суд признал незаконными и обязал госорган устранить допущенное нарушение прав. Решение не вступило в законную силу.