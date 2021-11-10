Автомобили, стоящие на учёте в России, полицейские ЗКО будут останавливать только при нарушении ПДД, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".Сегодня, 10 ноября, более 50 владельцев авто с российскими номерами пришли в городской акимат. Люди не согласны с тем, что на протяжении нескольких дней стражи порядка водворяют машины, которые не стоят на учёте в Казахстане и России, на штрафстоянку. Уральцы жалуются, что для регистрации в Казахстане им необходимо оплатить утилизационный сбор и пройти первичную регистрацию. А стоимость этих процедур превышает стоимость самих машин в разы. Собравшихся пригласили в актовый зал городского акимата, куда два часа спустя прибыл заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин. Свою речь он начал со статистики по дорожно-транспортным происшествиям. По его словам, с начала года в области произошло 89 аварий, в которых погибли 32 человека, ещё 122 человека получили травмы различной степени тяжести.
– В нашей области зарегистрировано 143 тысяч автомобилей, более девяти тысяч авто завезены из РФ. Часто участниками аварий становятся машины с российскими номерами. Вот, например сегодня в 9:00 произошло ДТП, машина с российскими номерами выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другой машиной, пострадали два человека, - говорит Жанболат Жаншин.К слову, на владельцев авто, ранее водворённых на штрафстоянку, составлен административный протокол по статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". По словам Жанболата Жаншина, они оплатили свои штрафы и забрали машины.
– Беспричинно останавливать машины с российскими номерами мы не будем, за исключением случаев, когда вы нарушите ПДД. Тогда полицейские будут обязаны вас остановить. Никто просто так не будет вас преследовать, - пообещал Жанболат Жаншин.Кроме этого, заместитель главного полицейского области сказал собравшимся, что штрафстоянка не будет ежедневно изымать оплату.
– Я поговорил с руководством штрафстоянки, договорился о том, чтобы с вас не брали плату за стоянку авто. Но если вы уже оплатили, то можете поехать туда и забрать свои деньги, - заявил Жанболат Жаншин.Напомним, два дня назад владельцы авто с российскими номерами вышли к отделу полиции в Уральске. Тогда они требовали объяснить, что будет с их автомобилями, которые полицейские уже водворили на штрафстоянки. Акции владельцев авто с российскими номерами прошли также в Актобе, Нур-Султане, Костанае и других городах Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора