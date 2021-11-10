Автомобили, стоящие на учёте в России, полицейские ЗКО будут останавливать только при нарушении ПДД, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Замначальника департамента полиции ЗКО пообещал беспричинно не останавливать авто с российскими номерами Сегодня, 10 ноября, более 50 владельцев авто с российскими номерами пришли в городской акимат. Люди не согласны с тем, что на протяжении нескольких дней стражи порядка водворяют машины, которые не стоят на учёте в Казахстане и России, на штрафстоянку. Уральцы жалуются, что для регистрации в Казахстане им необходимо оплатить утилизационный сбор и пройти первичную регистрацию. А стоимость этих процедур превышает стоимость самих машин в разы. Собравшихся пригласили в актовый зал городского акимата, куда два часа спустя прибыл заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин. Свою речь он начал со статистики по дорожно-транспортным происшествиям. По его словам, с начала года в области произошло 89 аварий, в которых погибли 32 человека, ещё 122 человека получили травмы различной степени тяжести.
– В нашей области зарегистрировано 143 тысяч автомобилей, более девяти тысяч авто завезены из РФ. Часто участниками аварий становятся машины с российскими номерами. Вот, например сегодня в 9:00 произошло ДТП, машина с российскими номерами выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другой машиной, пострадали два человека, - говорит Жанболат Жаншин.
К слову, на владельцев авто, ранее водворённых на штрафстоянку, составлен административный протокол по статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". По словам Жанболата Жаншина, они оплатили свои штрафы и забрали машины.
Беспричинно останавливать машины с российскими номерами мы не будем, за исключением случаев, когда вы нарушите ПДД. Тогда полицейские будут обязаны вас остановить. Никто просто так не будет вас преследовать, - пообещал Жанболат Жаншин.
Кроме этого, заместитель главного полицейского области сказал собравшимся, что штрафстоянка не будет ежедневно изымать оплату.
– Я поговорил с руководством штрафстоянки, договорился о том, чтобы с вас не брали плату за стоянку авто. Но если вы уже оплатили, то можете поехать туда и забрать свои деньги, - заявил Жанболат Жаншин.
Напомним, два дня назад владельцы авто с российскими номерами вышли к отделу полиции в Уральске. Тогда они требовали объяснить, что будет с их автомобилями, которые полицейские уже водворили на штрафстоянки. Акции владельцев авто с российскими номерами прошли также в Актобе, Нур-Султане, Костанае и других городах Казахстана. Замначальника департамента полиции ЗКО пообещал беспричинно не останавливать авто с российскими номерами Замначальника департамента полиции ЗКО пообещал беспричинно не останавливать авто с российскими номерами   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора