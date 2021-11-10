– В области отмечается снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними. Наибольшее количество таких преступлений происходят в Бурлинском и Жангалинском районах. С начала года различные преступления совершили 38 подростков, семь из которых школьники, 16 - студенты колледжей, остальные - дети, которые нигде не учатся. Однако в регионе увеличилось количество преступлений в отношении лиц не достигших 18 лет. Лидером является Уральск, здесь совершено 59 преступлений в отношении несовершеннолетних. 31 преступление касается половой неприкосновенности несовершеннолетних, - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Ернар Султангалиев.

– Пять подростка являются учащимися средних специальных учебных заведений, две – учащиеся средних школ, одна девочка имеет неполное среднее образование. При анализе социально-бытового анамнеза выявлено, что подростки из полных семей составляют шесть, из неполных - три. На сегодняшний день шесть девочек проживают с гражданскими супругами, трое проживают с родителями. В одном случае беременность наступила вследствие действий сексуального характера. В пяти случаях беременность установлена в ранние сроки – до 12 недель, у двоих – в сроке от 13 до 22 недель, и в двух случаях – свыше 22 недель, - подчеркнул Асхат Балыков.

– В нашей области функционируют три молодёжных центра здоровья - это «Демеу», «Жігер», «Камкор». Кроме того, функционирует «телефон доверия» (150) круглосуточно и бесплатно консультирует по всем вопросам молодежи. Количество поступивших звонков на телефон доверия - 28, - заключил Асхат Балыков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Девятого ноября в департаменте полиции ЗКО состоялось выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова. Главной темой стало предупреждение и профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. К слову, в ЗКО живут более 186 тысяч несовершеннолетних, из них в возрасте от 15 до 18 лет - более 27 тысяч.Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков отметил, что с начала этого года в области зарегистрировано 72 случая беременности среди девочек до 18 лет, а в девяти случаях девочкам не исполнилось и 16 лет. По месту проживания восемь забеременевших девочек проживают в городе, одна в сельской местности. Одна девочка прибыла из Кордайского района Жамбылской области, и одна девочка выбыла и проживает в Атырауской области. Следует отметить, что в Бурлинском районе зарегистрирована треть всех юных первобеременных.Из девяти юных беременных четыре девочки донашивают беременность по собственному желанию и желанию их родителей, у двоих произошли срочные роды, у одной произошел спонтанный выкидыш, одной девочке проведено прерывание беременности на раннем сроке по социальным показаниям.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.