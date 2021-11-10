- Известно, что вакцинированный может заболеть. Соответственно, он тоже может представлять опасность. Тем не менее, вакцинированные граждане всё-таки меньше подвержены заражению и легче переносят заболевание. Передача инфекции в меньшей степени, но она возможна, - сказала Есмагамбетова в кулуарах правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопрос журналистов, сказала, что даже лицам с «зелёным» статусом ношение масок обязательно.Пока говорить об отмене масочного режима рано. По словам эпидемиолога, в мире ношение масок никто не отменял. - Сейчас вам точную дату никто не назовёт, это результат многофакторных действий. Вирус продолжает мутировать. Чем медленнее мы вакцинируемся, тем больше происходит передача вируса и тем больше у него возможности мутировать, - отметила Есмагамбетова. Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля добавила, что ВОЗ пересмотрел показатели по уровню коллективного иммунитета – теперь для его формирования необходимо привить 80% (ранее было 60%). И только тогда люди могут вернуться к обычной жизни.