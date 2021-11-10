В ТОО «КаспиМунайКапитал» открыты вакансии В крупную производственную компанию ТОО «КаспиМунайКапитал» требуются: Менеджер отдела продаж. Что нужно будет делать: • поиск и привлечение новых клиентов ( звонки, встречи, выезд в командировки); • вести клиентскую базу; • выявление потребностей в оборудовании у клиентов; • ведение отчетности в CRM. На каких условиях мы будем сотрудничать: график работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед; прозрачная, понятная, эффективная система мотивации; постоянное обучение современным техникам продаж и маркетинга; молодая команда крутых специалистов; прозрачная и понятная структура компании; принимаем участие в различных мероприятиях и выставках; Особые преимущества у вас будут, если вы: работали в CRM; читаете книги по продажам и маркетингу, проходили тренинги по продажам; знаете языки (казахский, английский); IT специалист Требуемый опыт работы: 1-2 года Высшее техническое образование Что нужно будет делать: • Администрирование, прокладка и настройка локальных сетей, Настройка серверного программного обеспечения и оборудования, • Настройка и сопровождение резервного копирования, • Ремонт и модернизация компьютерного оборудования и оргтехники, • Настройка и сопровождение почтовых программ, • Ведение корпоративного сайта. Особые преимущества у вас будут, если вы: Работали в CRM. Маркетолог ( SMM специалист) Что нужно будет делать: • Развивать проект в области smm • Разработка активностей • Создание дизайн макетов • Создавать контент в разных форматах, стилях с ориентацией на результат с учетом целевой аудитории Распределять работу для помощников по постингу, видеомонтажу и всех тех кто поможет генерить контент. ТРЕБОВАНИЯ: - иметь базовые знания фотографии/видео/ретуши; - развитые навыки копирайтинга; - опыт работы в сфере SMM; - умение общаться с людьми. И теперь, если вы внимательно прочитали данную вакансию и поняли, что это та работа, которую вы давно искали, то оставьте свой отклик и начните сопроводительное письмо со слов: «Я хочу работать в ТОО «КаспиМунайКапитал». Так мы поймем, что вы действительно внимательный и ответственный человек. Обращаться по телефону +77752353301 с 09:00 до 18:00. Резюме отправлять на [email protected] Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.