Замглаве горздрава Алматы необоснованно выдали больничный - Совет по этике
Департамент агентства по делам государственной службы провёл служебное расследование после публикации СМИ о заместителе главы управления общественного здоровья Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В середине сентября в Facebook появилась информация, что заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали незаконно получила больничный. Автор публикации отметил, что в больничном листе указано, что пациентка якобы присутствовала на приёмах у врача 30 июля, второго и третьего августа. Однако первого августа она вылетела в Нур-Султан и вернулась в Алматы третьего августа. Таким образом, Мырзагали не могла присутствовать на приёме у врача второго августа. В пресс-службе управления общественного здоровья опровергли информацию.
Сегодня, 10 ноября, алматинский департамент агентства по делам госслужбы провёл заседание Совета по этике.
- Проведено служебное расследование, по результатам которого факты необоснованной выдачи листов временной нетрудоспособности Мырзагали, а также допущенные ей нарушения, подтвердились. По результатам внеплановой проверки, за необоснованную выдачу больничного листа Мырзагали привлечён к дисциплинарной ответственности в виде «замечания» заместитель главного врача по поликлинике ГКБ №5 Абдрахманова и в виде «выговора» терапевт ГКБ№5 Жаксыханов, - говорится в сообщении.
Со стороны Мырзагали, по мнению Совета, не соблюдены требования Этического Кодекса, так как «опубликованная статья в СМИ сопровождалась негативными комментариями и критикой со стороны пользователей социальных сетей, что негативно отразилось на имидже государственной службы».
- Согласно Этического Кодекса государственных служащих, государственные служащие должны своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества. На основании решения членов Совета по этике, рекомендовано привлечь Мырзагали к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора», - сообщили в департаменте.
К слову, это не первый скандал вокруг Лауры Мырзагали. В начале года около 20 сотрудников управления написали жалобу в агентство по делам госслужбы, обвиняя Мырзагали в несоблюдении этики госслужащего. После её прихода УОЗ покинули более 10 специалистов.
