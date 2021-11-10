Люди требуют отменить утилизационный сбор, цена которого в несколько раз превышает стоимость самого автомобиля, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 10 ноября, у городского акимата собрались более полусотни владельцев автомашин с российскими номерами. Поводом для сбора стало то, что на протяжении нескольких дней стражи порядка водворяют машины, которые не стоят на учёте в Казахстане и России, на штрафстоянку. Уральцы жалуются, что для регистрации в Казахстане им необходимо оплатить утилизационный сбор и пройти первичную регистрацию. А стоимость этих процедур превышает стоимость самих машин в разы.
– Эти машины нужны нам для того, чтобы возить наших детей и зарабатывать на жизнь. Ни один из собравшихся здесь не может вот так просто взять, достать из кармана 3-4 миллиона и оплатить утильсбор за авто. Мы не богатые, мы простой народ. И потом, почему об этом заговорили сейчас? Почему молчали, когда машины сотнями пересекали госграницу? Мы же их не в карманах привезли, почему тогда не предупреждали? Большинство машин 2004-2005 годов выпуска, они не соответствуют техническому регламенту Казахстана, стоят около 400 тысяч тенге, а утильсбор за такую машину составляет 1,1 миллиона тенге. Откуда у простых людей такие деньги? Мы оплачиваем страховку, платим штрафы. Нельзя так издеваться над народом, - говорит житель города Асылхан Куанышкалиев.
Водители возмущены, что в данной ситуации нарушаются их конституционные права. Сотрудники полиции нередко грубят им и каждый раз грозятся изъять машины.
– Нас останавливают, отбирают наше имущество и водворяют на штрафстоянки. Мы ничего не имеем против правительства, но оно ведь должно работать во благо народа, а не наоборот. Как нам жить в таком государстве? Сегодня машины отбирают, завтра дома, а послезавтра ещё что-то, - возмущается мужчина.
Автовладельцы требуют, чтобы правительство пересмотрело закон и отменило утилизационный сбор и первичную регистрацию авто.
– Машины, завезённые до 2016 года легализовали. А те, что завезены за последние пять лет, чем хуже? Мы не против узаконить свои машины, но только на льготных условиях. По-другому у нас нет возможности, мы не богачи, не миллионеры. Мы - простые работяги, пусть государство подумает о своём народе, - говорит Асылхан Куанышкалиев.
Согласно расчетам на сайте оператор РОП утилизационный сбор на автомобиль объёмом двигателя 1,6 кубометров составит - 1 020 950 тенге. По информации kolesa.kz, сбор за первичную регистрацию легкового автомобиля старше 5 лет составит 2500 МРП (1 МРП = 2017 тенге), а это без малого 7 292 500 тенге.
Сбор был назначен на 9:30, однако к собравшимся не вышли представители департамента полиции. Сотрудник отдела внутренней политики городского акимата сообщил, что в данный момент руководство ДП находится на совещании и выйти к собравшимся не может. Водители заявили, что никуда уходить не собираются и будут ждать у акимата до тех пор, пока им не разъяснят сложившуюся ситуацию.
Отметим, что сегодня же на брифинге в региональной службе коммуникаций о ситуации с задержанием машин на российских номерах и водворением их на штрафстоянки рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП ЗКО Мерхат Аженов. Он пояснил, что на сегодняшний день 39 автомобилей были водворены на спецстоянку.
- После чего их владельцы оплатили штрафы согласно части 2 статьи 590 УК РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Из них 21 водитель забрали свои автомобили и теперь в течение 10 дней они должны поставить их на учёт в России или в Казахстане. Остальные машины также будут выдаваться, только водители должны обязательно оплатить штрафы и устранить нарушения, иначе водители будут привлечены к ответственности повторно, - пояснил Мерхат Аженов.
На вопрос журналиста, как могли попасть безучётные автомобили в ЗКО, Мерхат Аженов ответил, что на сегодняшний день ведётся мониторинг.
- Нами были выставлены посты совместно с департаментом государственных доходов по ЗКО более чем на два месяца, была произведена регистрация. Затем был сделан запрос в РФ и выяснилось, что 88 тысяч автомобилей не состоят на учёте в России. Скорее всего, когда водитель покупает машину в России, владелец автомобиля из соседнего государства снимает её с учета, а наши продолжают на них ездить без регистрации. Наши граждане должны были убедиться, что владелец авто в России не снимет её с учёта или поддерживать связь с этим человеком. Потом в любом случае, каждый мог перед покупкой обратиться к нам в "Приёмную на дороге" и проверить учётность автомобиля. Мы создавали все условия для этого, ни один покупатель к нам не обратился. Получается, они знали на что шли, - заключил он.
Как сообщили в полиции, за 10 месяцев этого года на дорогах области произошло 89 ДТП с участием автомобилей на иностранных номерах в которых погибло 32 человека и 122 получили ранения различной степени тяжести. Всего за этот период произошло 243 ДТП, в которых погибли 84 человека и 357 получили ранения.
Напомним,
два дня назад владельцы авто с российскими номерами вышли к отделу полиции в Уральске. Тогда они требовали объяснить, что будет с их автомобилями, которые полицейские уже водворили на штрафстоянки. Акции владельцев авто с российскими номерами прошли также в Актобе, Нур-Султане, Костанае и других городах Казахстана.
Кристина КОБИНА