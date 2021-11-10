- Нурлыбай Аккулов решил освободить должность по состоянию здоровья. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата МО В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что сегодня, 10 ноября замакима региона Нурлыбай Аккулов был освобождён от должности по собственному желанию.Должность заместителя акима Аккулов занимал с июня 2019 года. О новом назначении пока не сообщается.