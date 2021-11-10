- Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг, – Асем Манапбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала ФСМС Асем Манапбаева сообщила, что больше всего дефектов (более 45 тысяч) – среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги (поликлинические услуги - прим. автора). 5,8 тысяч дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму более 1,2 млрд тенге. Наименьшее количество дефектов – у поставщиков услуг ПМСП (больничная помощь - прим. ред).Снятые с оплаты средства направят на последующее финансирование медпомощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.