- В результате произошло полное возгорание кровельного покрытия и внутренних помещений жилого дома. Пожар ликвидирован в 2:40. В результате пожара пострадали три человека, госпитализированы в областную больницу, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Фото: ДЧС Атырауской области В жилом доме по улице 24 микрорайона Балауса произошёл хлопок газо-воздушной смеси отопительного котла на природном газе с последующим горением дома. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.В тушении были задействованы 16 сотрудников ДЧС, девять сотрудников скорой помощи и восемь полицейских.

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что в приёмное отделение поступили три пациента.

- Два пациента находятся под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Парень 2002 года рождения получил 90% ожогов тела, второй юноша 2002 года рождения получил 85-90% ожогов тела. Оба пациента подключены к аппаратам ИВЛ из-за нарушения работы дыхательных путей. Девушка 1999 года рождения находится в отделении нейротравматолгии под наблюдением врачей, она получила 25-30% ожогов тела. В связи с сильным воздействием угарного газа у всех пациентов затруднено дыхание, - сообщили в ведомстве.

