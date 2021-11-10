Массовая вакцинация населения начнётся только в 2022 году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания правительства сообщил, что в первую очередь бустерную дозу вакцины получат лица из группы риска.
- До конца текущего года с учётом сроков первичной вакцинации к ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур. Допускаются к ревакцинации без учёта установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавируса. С учётом начала массовой первичной вакцинации в апреле месяце, все граждане республики, завершившие первичную вакцинацию через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации подлежат к ревакцинации с января 2022 года. В этой связи на втором этапе к ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию и у которых подошёл срок ревакцинации, - сказал министр.
Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили порядка 8,5 млн человек, охват подлежащего населения составил 74% или 44,8% от численности населения. Вторым компонентом привито около 7,7 млн человек с охватом 67,8% от подлежащего населения или 40,9% от численности населения. Согласно мирового рейтинга, из 205 стран, где проводится вакцинация против коронавируса, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами находится на 105 месте. Среди стран СНГ, лишь Казахстан и Азербайджан достигли показателя вакцинации свыше 40%, заявил министр. В ходе доклада министр также сообщил, что вскоре начнётся вакцинация несовершеннолетних подростков, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer.