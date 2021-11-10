Вакцинация детей препаратом Pfizer пройдёт в школах Казахстана
Первая партия вакцины прибудет в Казахстан до 15 ноября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта Pixabay
Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания правительства сообщил, что закуплено 4 млн 230 тысяч доз вакцины Pfizer, что позволяет охватить 2 115 тысяч человек.
- Вакцинации подлежат дети от 12 до 17 лет, беременные с 16-37 недель и кормящие через 42 дня после родов. Учитывая особенности хранения вакцины Pfizer, закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которое постановлено в 16 регинов Казахстана. Дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, до конца ноября планируется поставка во все регионы. До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцинации Pfizer в объёме 379 тысяч доз, - доложил главный врач страны.
По его словам, исторически вакцинация детей проводится в прививочных пунктах по месту учёбы. В этот раз она также будет осуществляться в организациях образования и в сети прививочных пунктов республики, и только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних подростков.
- В этой связи прошу поручить акиматам совместно с МИОР, МОН и Минздравом обеспечить информирование педагогов, родителей и иных законных представителей несовершеннолетних подростков по вопросам вакцинации. Акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечить подготовку прививочных пунктов в соответствии с санитарными правилами, установку морозильного оборудования до поступления первой партии, соблюдение правил транспортировки и хранения вакцин, - поручил Цой.
23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Шестого октября Алексей Цой сказал, что финальный контракт с производителем подписан, в страну ввезут около четырёх миллионов доз. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будутподростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации.
