- Условие договора со стороны деда было исполнено. Однако внук после заключения договора изменил отношение к деду, выгнал его из дома на летнюю кухню, где нет полноценных условий для проживания, отсутствуют водоснабжение и канализация, материального обеспечения не оказывал. В суде ответчик иск не признал, но не смог доказать надлежащее исполнение договорных обязательств. Более того, внук не отрицал, что не помогал дедушке, - сообщают в пресс-службе суда №3 Актобе.

Согласно документу, инвалид первой группы по зрению передал родному внуку в собственность половину в жилом доме с земельным участком со всеми постройками. В обмен на это внук обязался пожизненно содержать дедушку: обеспечивать продуктами питания, одеждой, лекарствами, медицинской помощью, предоставить отчуждаемую жилплощадь для проживания и оплатить ритуальные услуги в случае смерти.Суд пришел к выводу о существенном нарушении внуком договора, поэтому документ был расторгнут, что повлекло прекращение права собственности на долю в недвижимости. Решение суда вступило в силу, в апелляционном порядке не обжаловано.