Каждый из нас пользуется утюгом, почти каждый день, при этом наблюдая за тем, что на подошве со временем образуется слой нагара. Этот способ мешает утюжить вещи, да ещё доставляет массу неприятностей, к примеру, оставляет белые пятна на вещах. Три простых способа избавления налета и нагара с поверхности подошвы утюга Фото с сайта pixabay.com Мы расскажем о способах, которые помогут избавиться от налета и нагара на подошве утюга.
  1. Поваренная соль. Если у вас есть соль и обычный плотный лист бумаги, то дело остается за малым. Кладем бумагу на гладильную доску и посыпаем ее солью. После нагрева утюга отключаем его от сети и начинаем утюжить кристаллы соли до тех пор, пока все загрязнения с подошвы не исчезнут.
  2. Сода. Этот способ тоже очень прост в применении. Итак, одну столовую ложку соды необходимо смешать с таким же количеством воды, хорошенько размешать, довести до консистенции каши. Затем ватный диск окунаем в субстанцию и протираем утюг. Оставляем кашицу ненадолго на подошве, а затем вытираем все это чистой тканью. Утюг готов к использованию!
  3. Уксус. Для этого способа также понадобится ватный диск. Он еще проще, чем предыдущий. Ничего разбавлять не нужно. Просто смочить диск и протереть подошву холодного утюга. Через пару минут необходимо пройтись губкой по загрязнениям и можно снова пользоваться утюгом.
