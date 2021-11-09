Поваренная соль. Если у вас есть соль и обычный плотный лист бумаги, то дело остается за малым. Кладем бумагу на гладильную доску и посыпаем ее солью. После нагрева утюга отключаем его от сети и начинаем утюжить кристаллы соли до тех пор, пока все загрязнения с подошвы не исчезнут. Сода. Этот способ тоже очень прост в применении. Итак, одну столовую ложку соды необходимо смешать с таким же количеством воды, хорошенько размешать, довести до консистенции каши. Затем ватный диск окунаем в субстанцию и протираем утюг. Оставляем кашицу ненадолго на подошве, а затем вытираем все это чистой тканью. Утюг готов к использованию! Уксус. Для этого способа также понадобится ватный диск. Он еще проще, чем предыдущий. Ничего разбавлять не нужно. Просто смочить диск и протереть подошву холодного утюга. Через пару минут необходимо пройтись губкой по загрязнениям и можно снова пользоваться утюгом.

Фото с сайта pixabay.com Мы расскажем о способах, которые помогут избавиться от налета и нагара на подошве утюга.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.